“San Pio” Benevento | carenza di personale sanitario di comparto

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“In questi giorni la Stampa ha pubblicato diversi articoli, riguardanti ladipresso l’A.O. “San Pio” di, in particolare al P.O. “G. Rummo” di. Di tale situazione si è interessato il Sindaco die il Consigliere Regionale Abbate. In particolare si è parlato solo ed esclusivamente didimedico, mentre per le altre figure addette all’assistenza sanitaria come ilinfermieristico, tecnicoe di supporto, non si è spesa una parola nonostante anche questoè carente. Questa O.S. ha più volte segnalato tale problematica agli Organi preposti dell’Azienda e anche al Consigliere Abbate. Solo un dato ...