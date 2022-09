Salvini: “Sulle sanzioni alla Russia la Ue ha sbagliato i conti, vanno ripensate” (Di sabato 3 settembre 2022) “Evidentemente a Bruxelles, qualcuno ha sbagliato i conti”. Matteo Salvini torna a puntare il dito contro le sanzioni inflitte alla Russia, chiedendo all’Unione Europea di ripensarle. “Siamo di fronte all’unico caso al mondo in cui le sanzioni per fermare una guerra, per mettere in ginocchio un regime per bloccare gli attacchi non danneggiano i sanzionati, ma coloro che sanzionano”, ha detto il segretario della Lega, a margine di un incontro a Fano. Secondo l’ex ministro dell’Interno, più volte nella bufera per i presunti rapporti con Mosca, con le misure attuali “ci stanno rimettendo gli italiani e ci stanno guadagnando i russi”. “Bisogna continuare a sostenere, difendere e aiutare il popolo ucraino, ma le sanzioni non stanno facendo ... Leggi su tpi (Di sabato 3 settembre 2022) “Evidentemente a Bruxelles, qualcuno ha”. Matteotorna a puntare il dito contro leinflitte, chiedendo all’Unione Europea di ripensarle. “Siamo di fronte all’unico caso al mondo in cui leper fermare una guerra, per mettere in ginocchio un regime per bloccare gli attacchi non danneggiano i sanzionati, ma coloro che sanzionano”, ha detto il segretario della Lega, a margine di un incontro a Fano. Secondo l’ex ministro dell’Interno, più volte nella bufera per i presunti rapporti con Mosca, con le misure attuali “ci stanno rimettendo gli italiani e ci stanno guadagnando i russi”. “Bisognanuare a sostenere, difendere e aiutare il popolo ucraino, ma lenon stanno facendo ...

