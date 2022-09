Salvini rilancia: “Fermare gli sbarchi e difendere i confini del nostro Paese” (Di sabato 3 settembre 2022) ROMA – “Fermare gli sbarchi, salvare vite e difendere i confini e la sicurezza del nostro splendido Paese. Concretamente. L’abbiamo fatto, lo rifaremo”. Lo scrive, sul suo canale Telegram, il leader della Lega Matteo Salvini (foto) in vista delle prossime elezioni politiche. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 3 settembre 2022) ROMA – “gli, salvare vite ee la sicurezza delsplendido. Concretamente. L’abbiamo fatto, lo rifaremo”. Lo scrive, sul suo canale Telegram, il leader della Lega Matteo(foto) in vista delle prossime elezioni politiche. L'articolo L'Opinionista.

