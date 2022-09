Salvini, nozze in vista con Francesca Verdini? Spunta anche l’ipotesi di un terzo figlio: qual è il desiderio che ha affidato alle stelle? (Di sabato 3 settembre 2022) Il matrimonio con Francesca Verdini? O, piuttosto, un terzo figlio? Da quando Matteo Salvini si è lasciato scappare quella mezza frase sul desiderio da lui espresso alle stelle cadenti della notte di San Lorenzo, i gossip si sono scatenati. “La notte di San Lorenzo, il 10 agosto, ho espresso un desiderio. Però, perché si realizzi, non bisogna raccontarlo. Però è un desiderio che non ha a che fare con la politica. Alla politica ci penso io. E non ha neanche a che fare con il calcio. Lì ce la facciamo da soli”, aveva detto infatti il leader leghista lo scorso giovedì durante un evento elettorale a Milano, rispondendo a chi gli domandava se avesse fatto un fioretto da onorare in caso di vittoria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Il matrimonio con? O, piuttosto, un? Da quando Matteosi è lasciato scappare quella mezza frase sulda lui espressocadenti della notte di San Lorenzo, i gossip si sono scatenati. “La notte di San Lorenzo, il 10 agosto, ho espresso un. Però, perché si realizzi, non bisogna raccontarlo. Però è unche non ha a che fare con la politica. Alla politica ci penso io. E non ha nea che fare con il calcio. Lì ce la facciamo da soli”, aveva detto infatti il leader leghista lo scorso giovedì durante un evento elettorale a Milano, rispondendo a chi gli domandava se avesse fatto un fioretto da onorare in caso di vittoria ...

