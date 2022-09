Salvini: «Gli imprenditori mi chiedono di eliminare le sanzioni. Danneggiano l’Italia e non la Russia» (Di sabato 3 settembre 2022) «Molti imprenditori mi stanno chiedendo di rivedere le sanzioni alla Russia, perché è l’unico caso al mondo in cui le sanzioni, volute per fermare la guerra e colpire un regime, Danneggiano non i sanzionati ma coloro che sanzionano». Sono queste le parole del segretario della Lega Matteo Salvini a Fano, nelle Marche, dove ha fatto tappa il suo tour elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre prossimo. «Con questi provvedimenti» – ha aggiunto il leader del Carroccio – «ci stanno rimettendo gli italiani e ci stanno guadagnando i russi, quindi a Bruxelles c’è qualcuno che ha sbagliato i conti». Insomma, le sanzioni non stanno danneggiando Mosca secondo Salvini «tanto che sta guadagnando centinaia di miliardi in più, mentre stanno facendo male ... Leggi su open.online (Di sabato 3 settembre 2022) «Moltimi stanno chiedendo di rivedere lealla, perché è l’unico caso al mondo in cui le, volute per fermare la guerra e colpire un regime,non i sanzionati ma coloro che sanzionano». Sono queste le parole del segretario della Lega Matteoa Fano, nelle Marche, dove ha fatto tappa il suo tour elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre prossimo. «Con questi provvedimenti» – ha aggiunto il leader del Carroccio – «ci stanno rimettendo gli italiani e ci stanno guadagnando i russi, quindi a Bruxelles c’è qualcuno che ha sbagliato i conti». Insomma, lenon stanno danneggiando Mosca secondo«tanto che sta guadagnando centinaia di miliardi in più, mentre stanno facendo male ...

borghi_claudio : @VincenzoMilani VOI ragionate così. Per questo la VOSTRA giustizia fa schifo. Per questo il VOSTRO Senato ha commes… - PagellaPolitica : Nel suo programma il Partito democratico propone di ridurre (ma non di eliminare) il requisito dei 10 anni di resid… - PagellaPolitica : Salvini ha elogiato le politiche sulla famiglia di Orbán, dicendo che il «tasso di incremento demografico» in Unghe… - 6d7198da751d4a3 : RT @francesco088661: #IlGiornale Voto #Lega e sto con #Salvini, ma APPREZZO la #Meloni che, durante un comizio a #Cagliari, si è CIVILMENTE… - BowditchRoman : RT @ilruttosovrano: Salvini ha l'obiettivo di triplicare gli eletti della Lega in Campania, pensare che fino a non molto tempo fa cantava c… -