pietroraffa : == Salvini a leader: armistizio su energia,mandato pieno a Draghi. Ma non sarebbe stato meglio evitare direttament… - DantiNicola : .@RenewEurope è l’avversario più netto e deciso nel PE contro i sodali di Salvini e Meloni, Orban e Kaczynski. Il P… - LaTeVilisione : RT @HuffPostItalia: Salvini è meglio di Razov. Tre indizi lo provano: il leghista è il megafono perfetto di Putin - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Salvini è meglio di Razov. Tre indizi lo provano: il leghista è il megafono perfetto di Putin - HuffPostItalia : Salvini è meglio di Razov. Tre indizi lo provano: il leghista è il megafono perfetto di Putin -

... Matteoe lo scostamento di bilancio: ed è un tema su cui il segretario della Lega ha detto che è 'adesso che a dicembre' . Insomma, in ordine allo scostamento di bilancio per far ...Infine, sul tema energia,ha proposto di estrarre gas dall'Adriatico, "i croati lo stanno già facendo", ha aggiunto.L'ambasciatore russo a Roma non avrebbe saputo fare di meglio su sanzioni, blocco dei visti e armi a Kiev. Urge inviare cv ...Lo scostamento di bilancio secondo Salvini: "Sulle bollette serve un intervento altrimenti vinciamo le elezioni ed ereditiamo un milione di disoccupati" ...