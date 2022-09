Salvini critica le sanzioni | di nuovo e nonostante i numeri parlino chiaro

Leggi su formiche

(Di sabato 3 settembre 2022) Matteotorna are lecontro la Russia e le politiche dell’Unione europea in risposta all’invasione dell’Ucraina. Parlando da Fano, nelle Marche, nell’ambito del suo tour elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, il leader della Lega ha detto: “Molti imprenditori mi stanno chiedendo di rivedere lealla Russia perché è l’unico caso al mondo in cui le, volute per fermare la guerra e colpire un regime, danneggiano non i sanzionati ma coloro che sanzionano”. E ancora: “Con questi provvedimenti ci stanno rimettendo gli italiani e ci stanno guadagnando i russi, quindi a Bruxelles c’è qualcuno che ha sbagliato i conti. Bisogna continuare a sostenere, difendere e aiutare il popolo ucraino, ma lenon stanno ...