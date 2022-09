Salerno Cup, scattano le qualificazioni (Di sabato 3 settembre 2022) Sono 27 i giocatori italiani presenti nel tabellone di “quali” dell'ITF da 15mila dollari organizzato al Tennis Club La Carnale a Salerno Leggi su federtennis (Di sabato 3 settembre 2022) Sono 27 i giocatori italiani presenti nel tabellone di “quali” dell'ITF da 15mila dollari organizzato al Tennis Club La Carnale a

SalernoSport24 : ?? Dal 4 Settembre Torneo ITF internazionale maschile a Salerno ???? ?? Leggi l'articolo completo su #SalernoSport24… - ottopagine : Il tennis internazionale torna in città: presentata la Salerno Cup #Salerno - ottochannel : Tennis, tutto pronto per la Salerno Cup 2022 - cilentano_it : Un bottino di successi per i piloti targati Automobile Club Salerno presieduto da Vincenzo Demasi. A Gubbio Angelo… -