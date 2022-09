MagicGazzetta : Sabiri, batti un colpo. Ederson può colpire il Monza: 5 nomi da mettere al centro #Fantacampionato -

La Gazzetta dello Sport

Qualcuno di loro si è già imposto nelle prime uscite della stagione. Altri, invece, cercheranno il riscatto dopo alcune prestazioni deludenti. A poche ore dal fischio d'inizio della quinta giornata di ......che riesce a evitare un calcio d'angolo per la Samp 14' fallo a centrocampo ai danni di13' ... dopo un- ribatti, Criscito mette la palla in fallo laterale 4' Badelj cerca una apertura per ... Sabiri, batti un colpo. Ederson può colpire il Monza: 5 nomi da mettere al centro Moviola del Club, Sampdoria-Lazio : Aureliano, un errore da rosso diretto. L'arbitro non fischia un rigore clamoroso ai danni di Quagliarella ...GENOVA - Dopo la disfatta di Salerno, la Sampdoria torna in campo al Ferraris contro la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo l'ultimo turno ha avuto due giorni in più di riposo rispetto ai blucerchiati.