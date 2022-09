Russia, il collettivo Anonymus continua a fare danni: questa volta manda in tilt i taxi di Mosca (Di sabato 3 settembre 2022) E’ stato ufficialmente rivendicato dal gruppo Anonymous l’attacco cyberinformatico compiuto Giovedì 1 Settembre scorso ai danni di Yandex taxi, il servizio taxi più popolare della Russia: tassisti richiamati tutti allo stesso indirizzo e traffico intenso per circa due ore tra le strade del centro di Mosca. Scopriamo i dettagli. Anonymous ha rivendicato l’attacco del 1 Settembre al servizio Yandex taxi in Russia – ComputerMagazine.itSi è concentrato tutto su Kutuzovsky Prospekt, strada nel cuore della città di Mosca, dove gli hacker di Anonymous hanno fatto convergere tutti i tassisti disponibili per una corsa-trasporto inesistente, organizzata con l’intento di mandare in tilt il traffico automobilistico cittadino. ... Leggi su computermagazine (Di sabato 3 settembre 2022) E’ stato ufficialmente rivendicato dal gruppo Anonymous l’attacco cyberinformatico compiuto Giovedì 1 Settembre scorso aidi Yandex, il serviziopiù popolare della: tassisti richiamati tutti allo stesso indirizzo e traffico intenso per circa due ore tra le strade del centro di. Scopriamo i dettagli. Anonymous ha rivendicato l’attacco del 1 Settembre al servizio Yandexin– ComputerMagazine.itSi è concentrato tutto su Kutuzovsky Prospekt, strada nel cuore della città di, dove gli hacker di Anonymous hanno fatto convergere tutti i tassisti disponibili per una corsa-trasporto inesistente, organizzata con l’intento dire inil traffico automobilistico cittadino. ...

