Rugby femminile: l’Italia cede alla forte Francia per 21-0 (Di sabato 3 settembre 2022) Prima amichevole per l’ItalRugby femminile contro la Francia a Nizza oggi, una delle due sfide tra le due formazioni in vista della Coppa del Mondo in Nuova Zelanda il prossimo ottobre. Match difficile per le azzurre di Andrea di Giandomenico contro una delle favorite per il torneo iridato. Ecco come è andata. Si decide tutto nel primo quarto di partita, quando le francesi dominano sul terreno e trovano la prima meta al 5’ con Sansus dopo un lungo insistere degli avanti in blu. Più forte il pack francese e al 12’ è Ferer a sfondare, mentre al 22’ arriva la meta di Deshaye per il 21-0. Sembra un monologo transalpino, ma le azzurre non alzano bandiera bianca, nonostante il giallo a Maria Magatti al 34’. Anche nelle combattutissime fasi finali, in inferiorità numerica per un infortunio alla capitana ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Prima amichevole per l’Italcontro laa Nizza oggi, una delle due sfide tra le due formazioni in vista della Coppa del Mondo in Nuova Zelanda il prossimo ottobre. Match difficile per le azzurre di Andrea di Giandomenico contro una delle favorite per il torneo iridato. Ecco come è andata. Si decide tutto nel primo quarto di partita, quando le francesi dominano sul terreno e trovano la prima meta al 5’ con Sansus dopo un lungo insistere degli avanti in blu. Piùil pack francese e al 12’ è Ferer a sfondare, mentre al 22’ arriva la meta di Deshaye per il 21-0. Sembra un monologo transalpino, ma le azzurre non alzano bandiera bianca, nonostante il giallo a Maria Magatti al 34’. Anche nelle combattutissime fasi finali, in inferiorità numerica per un infortuniocapitana ...

