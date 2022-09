Roma. ‘Vuoi vedere cosa si prova a bruciare vivo?’, lega il presunto rivale in amore e minaccia di dargli fuoco (Di sabato 3 settembre 2022) Ore da incubo per un 53enne originario di Alessandria, Fabrizio B., vivo per miracolo, salvato appena in tempo dagli uomini del commissariato di Ostia. legato e cosparso di liquido infiammabile, stava per essere bruciato vivo dal suo “rivale” in amore. Lui, l’aggressore, S. C., un 43enne Romano, è il suo padrone di casa. E pensa che il suo inquilino le abbia rubato la sua ex e per questo debba fargliela pagare. I fatti Tutto inizia nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 16:30. Simone C., già conosciuto alle forze dell’ordine per via di numerosi precedenti penali, tra cui lesioni, violenza privata e ricettazione, si trova nella sua abitazione in via di Traetta, all’Infernetto. Lì ci vive anche la sua vittima, Fabrizio, insieme alla sua compagna. Qualche mese prima ha preso in affitto il primo piano. Arrivato da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 settembre 2022) Ore da incubo per un 53enne originario di Alessandria, Fabrizio B., vivo per miracolo, salvato appena in tempo dagli uomini del commissariato di Ostia.to e cosparso di liquido infiammabile, stava per essere bruciato vivo dal suo “” in. Lui, l’aggressore, S. C., un 43enneno, è il suo padrone di casa. E pensa che il suo inquilino le abbia rubato la sua ex e per questo debba fargliela pagare. I fatti Tutto inizia nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 16:30. Simone C., già conosciuto alle forze dell’ordine per via di numerosi precedenti penali, tra cui lesioni, violenza privata e ricettazione, si trova nella sua abitazione in via di Traetta, all’Infernetto. Lì ci vive anche la sua vittima, Fabrizio, insieme alla sua compagna. Qualche mese prima ha preso in affitto il primo piano. Arrivato da ...

