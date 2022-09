Roma | spacca i vetri delle auto per rubare all’interno e scappa | “preso” dalle telecamere VIDEO

(Di sabato 3 settembre 2022) Pensava di essere da solo e non osservato e quindi di poter agire indisturbato. Arrivato con la sua bici in un parcheggio nei pressi della stazione Muratella, a, in zona Magliana, ha lasciato la sua bici ed è passato all’azione. Il furto L’uomo, un 45enne, ha iniziato a danneggiare leper. Hato il finestrino di una Nissan Micra e, visto uno zainetto lasciato incautamente sul sedile dal suo proprietario, se ne è impossessato, per poire. Gli agenti della polizia locale diCapitale del XI Gruppo Marconi sono stati chiamati da alcuni passanti, richiamati dal finestrino rotto. Le indagini I caschi bianchi hanno quindi fatto scattare le indagini. Avviati gli accertamenti del caso, tramite una prima e immediata ricognizione ...

