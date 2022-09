Roma, sorpresa Zaniolo: canta ‘Grazie Roma’ al concerto di De Gregori e Venditti (VIDEO) (Di sabato 3 settembre 2022) Una sorpresa a tinte giallorosse. All’Auditorium Parco della Musica di Roma, nel corso del concerto di Francesco De Gregori e Antonello Venditti, a salire sul palco è stato Nicolò Zaniolo che ha cantato insieme ai due mostri sacri ‘Grazie Roma’ come si può vedere nel VIDEO. “Sto bene, tra una settimana o due rientro” ha detto il numero 22 giallorosso al microfono, fermo ai box per una lussazione della spalla sinistra subita nel match contro la Cremonese. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Unaa tinte giallorosse. All’Auditorium Parco della Musica di, nel corso deldi Francesco Dee Antonello, a salire sul palco è stato Nicolòche hato insieme ai due mostri sacri’ come si può vedere nel. “Sto bene, tra una settimana o due rientro” ha detto il numero 22 giallorosso al microfono, fermo ai box per una lussazione della spalla sinistra subita nel match contro la Cremonese. SportFace.

