Roma, Mourinho eletto miglior allenatore del mese in Serie A per agosto (Di sabato 3 settembre 2022) Roma - La Roma e Mourinho al top in questo avvio di campionato. Oltre al primato in classifica insieme all'Atalanta, il tecnico portoghese è stato eletto Coach Of The Month di agosto . La consegna ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 settembre 2022)- Laal top in questo avvio di campionato. Oltre al primato in classifica insieme all'Atalanta, il tecnico portoghese è statoCoach Of The Month di. La consegna ...

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #JuveRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - angelomangiante : È fatta! ? #Belotti è un nuovo attaccante della #ASRoma ?? Ha firmato ??? un contratto triennale. Ha rifiutato le… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaMonza ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - roma_magazine : SERIE A - Roma, Mourinho premiato come miglior allenatore del mese di agosto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Roma, Mourinho premiato come miglior allenatore del mese di agosto -