Roma | la società lavora al rinnovo di Zaniolo e Cristante | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 settembre 2022) Lafinito il mercato oraaldi due pedine importanti:potrebbero allungare il loro accordo Lafinito il mercato oraaldi due pedine importanti:potrebbero allungare il loro accordo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per il classe è pronto un contratto fino al 2027 a 4 milioni. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2024, ma non dovrebbe essere un problema il suo. L'articolo proviene da Calcio News 24.