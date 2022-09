Roberto Russo, chi era il marito di Monica Vitti: “Si è ammalata subito dopo il matrimonio” (Di sabato 3 settembre 2022) Monica Vitti ha avuto al suo fianco, fino all’ultimo giorno, Roberto Russo, il marito sposato nel 2000 in Campidoglio dopo una lunga storia d’amore. La relazione, cominciata nel 1983, all’inizio aveva fatto molto discutere vista la notevole differenza d’età, che però non ha mai ostacolato il loro rapporto. Roberto Russo è rimasto al fianco della moglie anche negli anni difficili della malattia. Il suo atto d’amore è stato elogiato da Ricky Tognazzi: “Lui l’ha protetta fino all’ultimo. L’annuncio della sua morte chiese di farlo fare a Veltroni, per pudore: faceva sempre un passo indietro”. Nicoletta Ercole ha raccontato un aspetto inedito della coppia: “Non li ho mai visti discutere, se non per una partita a carte (ride, ndr). Lei aveva capito di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 settembre 2022)ha avuto al suo fianco, fino all’ultimo giorno,, ilsposato nel 2000 in Campidogliouna lunga storia d’amore. La relazione, cominciata nel 1983, all’inizio aveva fatto molto discutere vista la notevole differenza d’età, che però non ha mai ostacolato il loro rapporto.è rimasto al fianco della moglie anche negli anni difficili della malattia. Il suo atto d’amore è stato elogiato da Ricky Tognazzi: “Lui l’ha protetta fino all’ultimo. L’annuncio della sua morte chiese di farlo fare a Veltroni, per pudore: faceva sempre un passo indietro”. Nicoletta Ercole ha raccontato un aspetto inedito della coppia: “Non li ho mai visti discutere, se non per una partita a carte (ride, ndr). Lei aveva capito di ...

