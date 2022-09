Roberta Capua | l’abbraccio e le lacrime dietro le quinte È successo dopo L’Estate in diretta

(Di sabato 3 settembre 2022) Ultima puntata perin. Il talk estivo ha salutato il pubblico in occasione della puntata di venerdì 2 settembre andata in onda su Rai1 e condotta dae Gianluca Semprini. Dalla prossima settimana torna La Vita incon Alberto Matano alla conduzione. Il giornalista ha anche fatto una sorpresa ai due conduttori: è entrato in studio cogliendo di sorpresae Gianluca Semprini. Il conduttore de La vita inè infatti piombato in studio per dare l’appuntamento con il suo talk ma prima ha voluto ringraziare i due colleghi per l’ottimo lavoro svolto: “Prima di tutto fatemi dire bravi, grazie! Avete fatto un lavoro pazzesco, meglio dell’anno scorso e tenuto compagnia agli italiani”. Quindi le novità ...

L'Estate in Diretta ha salutato il suo pubblico: venerdì 2 settembre è andata in onda l'ultima puntata del talk estivo pomeridiano di Rai Uno , timonato dae Gianluca Semprini. Dalla prossima settimana rientra in scena Alberto Matano con La Vita in Diretta. In una tv in cui troppo spesso serpeggiano veleni, ambizioni coltivate in modo ...Infatti tra argomenti di cronaca nera e temi molto più leggeri di gossip, spettacolo e cronaca rosa,e Gianluca Semprini sono stati sorpresi dall'irruzione in diretta di Alberto Matano. ...Ha chiuso i battenti il talk estivo pomeridiano della rete ammiraglia della tv di stato: emozioni e commozione nel dietro le quinte ...Estate in diretta ultima puntata, apertura difficile per i due conduttori: "Non è il caso di fare il nostro ingresso" Oggi venerdì 2 settembre i due ...