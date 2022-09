Rinnovo patente: le cose stanno cambiando, ecco cosa bisogna fare (Di sabato 3 settembre 2022) Leggi e Decreti sono in continua revisione, gli ultimi, dal punto di vista cronologico, sono i Decreti Mims, ossai quelli apportati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile al Codice della Strada. Nello specifico, le novità riguarderanno le norme che governano la circolazione di veicoli, pedoni e animali (tra le buone nuove segnaliamo il tentativo di ridurre gli oneri amministrativi per gli utenti). Inoltre, cambiano anche le modalità per quanto il Rinnovo della patente di guida. Infatti, è stato stabilito che per rinnovare una patente scaduta da più di cinque anni sarà necessario sostenere nuovamente l’esame pratico di guida con l’obiettivo di dimostrare di essere ancora idonei. Chi, invece, avesse intenzione di rinnovare una patente scaduta da meno di cinque anni non avrà l’obbligo di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 settembre 2022) Leggi e Decreti sono in continua revisione, gli ultimi, dal punto di vista cronologico, sono i Decreti Mims, ossai quelli apportati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile al Codice della Strada. Nello specifico, le novità riguarderanno le norme che governano la circolazione di veicoli, pedoni e animali (tra le buone nuove segnaliamo il tentativo di ridurre gli oneri amministrativi per gli utenti). Inoltre, cambiano anche le modalità per quanto ildelladi guida. Infatti, è stato stabilito che per rinnovare unascaduta da più di cinque anni sarà necessario sostenere nuovamente l’esame pratico di guida con l’obiettivo di dimostrare di essere ancora idonei. Chi, invece, avesse intenzione di rinnovare unascaduta da meno di cinque anni non avrà l’obbligo di ...

