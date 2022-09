Ricordi Massimo Bulla (Gabriele) di ”CentoVetrine”? Ecco com’è oggi (Di sabato 3 settembre 2022) Massimo Bulla è diventato noto al pubblico del piccolo schermo per aver interpretato il personaggio di Gabriele Andreasi, nella soap opera ‘‘CentoVetrine” andata in onda dal 2001 al 2016 su Canale 5. Durante la sua carriera professionale ha preso parte anche ad un programma televisivo, dal nome: ”In luoghi e tempi lontani”. Tuttavia, la domanda che molti si saranno posti con il passare degli anni, è la seguente: ”com’è diventato Gabriele di CentoVetrine”? Scopriamolo insieme. Massimo Bulla, com’è cambiato il protagonista di ”Cento Vetrine”? (Foto) Massimo Bulla, l’attore di ”CentoVetrine”, oggi ha 51 anni. Gli appassionati della soap opera di Canale ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 3 settembre 2022)è diventato noto al pubblico del piccolo schermo per aver interpretato il personaggio diAndreasi, nella soap opera ‘‘” andata in onda dal 2001 al 2016 su Canale 5. Durante la sua carriera professionale ha preso parte anche ad un programma televisivo, dal nome: ”In luoghi e tempi lontani”. Tuttavia, la domanda che molti si saranno posti con il passare degli anni, è la seguente: ”diventatodi”? Scopriamolo insieme.cambiato il protagonista di ”Cento Vetrine”? (Foto), l’attore di ””,ha 51 anni. Gli appassionati della soap opera di Canale ...

