Riconoscete questa bimba? È la figlia di una colonna portante della musica italiana: ecco chi è (Di sabato 3 settembre 2022) Avete capito chi è questa bimba in foto? E' una figlia d'arte, visto che i genitori sono molto conosciuti in Italia ed all'estero Tantissimi sono i personaggi famosi italiani che sono figli d'arte. In questo caso, l'attrice in questione ha entrambi i genitori conosciuti in tutta Italia e non solo. Nata nel febbraio 1968, ha un fratello e una sorella, Giacomo e Rosita, e inizia da giovane a tentare la carriera come cantante partecipando nel 1990 al Festival di Sanremo. (Web)Lei ottenne un discreto successo come attrice soprattutto per aver preso parte a "La passione di Cristo" di Mel Gibson, con un ruolo che le fece vincere un Nastro d'argento nel 2005 come miglior attrice non protagonista e altri premi prestigiosi. Le sue origini familiari l'hanno mischiata sin da subito nel mondo dello spettacolo, infatti i genitori ...

