Repubblica: anche i conti di Napoli e Lazio sotto sorveglianza della Uefa (Di sabato 3 settembre 2022) I quotidiani ovviamente i provvedimenti della Uefa sul fair play finanziario. Provvedimenti che hanno colpito – per ora in maniera blanda, Juventus Inter Milan e Roma. I cui conti sono sotto osservazione e potrebbero poi pagare multe più salate. Ma, scrive Repubblica, anche Lazio e Napoli (pur essendo stati inseriti tra i virtuosi) sono sotto sorveglianza della Uefa. La sentenza della Prima camera del CFCB (Club Financial Control Body) dell’Uefa, presieduta dallo statunitense Sunil Gulati, ha collocato Napoli e Lazio tra i 19 club in pareggio di bilancio, anche grazie alle misure di emergenza per la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) I quotidiani ovviamente i provvedimentisul fair play finanziario. Provvedimenti che hanno colpito – per ora in maniera blanda, Juventus Inter Milan e Roma. I cuisonoosservazione e potrebbero poi pagare multe più salate. Ma, scrive(pur essendo stati inseriti tra i virtuosi) sono. La sentenzaPrima camera del CFCB (Club Financial Control Body) dell’, presieduta dallo statunitense Sunil Gulati, ha collocatotra i 19 club in pareggio di bilancio,grazie alle misure di emergenza per la ...

AlbertoBagnai : Dai, a quest’ora lo saprete anche voi: - Giorgiolaporta : Condannato l'assessore alla #Sanità della #RegioneLazio Alessio D'Amato del partito di #Speranza. E' questo il… - EnricoLetta : Sono gravissime le rivelazioni di @repubblica sulle attività di spionaggio russo in Italia. L’ambasciata russa dia… - conscaza : @ZioKlint Ma a Repubblica pagano anche per scrivere idiozie?!? - andread1971 : @repubblica 2/2 con 3/4 del mondo se non schierato con lui almeno indifferente pensavate di risolvere così? comprom… -