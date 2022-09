Reggina-Palermo, disordini tra tifosi a Reggio Calabria: interviene la Polizia | VIDEO (Di sabato 3 settembre 2022) Attimi di tensione a Reggio Calabria, dove oggi, all’Oreste Granillo, si è disputata la sfida di Serie B tra Reggina e Palermo. Gli amaranto hanno trionfato con un secco 3-0, ma al termine della partita in città si sono registrati diversi episodi spiacevoli. Fuori dal Granillo, teatro della sfida, fumogeni, caos, tafferugli e disordini hanno rovinato la festa amaranto. E’ stato necessario l’intervento della Polizia per far tornare tutto alla normalità. Per fortuna, sembrerebbe che non sia stata registrata alcuna conseguenza a persone, ma qualche auto potrebbe essere stata oggetto di danni per via dei fumogeni presenti nel VIDEO, che riproponiamo qui di seguito. Tafferugli a Reggio Calabria dopo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 settembre 2022) Attimi di tensione a, dove oggi, all’Oreste Granillo, si è disputata la sfida di Serie B tra. Gli amaranto hanno trionfato con un secco 3-0, ma al termine della partita in città si sono registrati diversi episodi spiacevoli. Fuori dal Granillo, teatro della sfida, fumogeni, caos, tafferugli ehanno rovinato la festa amaranto. E’ stato necessario l’intervento dellaper far tornare tutto alla normalità. Per fortuna, sembrerebbe che non sia stata registrata alcuna conseguenza a persone, ma qualche auto potrebbe essere stata oggetto di danni per via dei fumogeni presenti nel, che riproponiamo qui di seguito. Tafferugli adopo ...

