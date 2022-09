Ragazzo con la bandiera LGBT accusato di essere d’accordo con la Meloni: “Non sono un attivista” (Di sabato 3 settembre 2022) Ieri pomeriggio un Ragazzo è salito sul palco di Cagliari dove Giorgia Meloni stava tenendo un comizio elettorale di Fratelli d’Italia. Il giovane con in mano una grande bandiera arcobaleno ha espresso il suo dissenso nei confronti delle idee della leader di Fratelli d’Italia in materia di diritti LGBTQ. Tra i due c’è stato un pacifico confronto, il Ragazzo si è limitato ad esporre le sue idee in maniera civile e la Meloni l’ha liquidato dicendo che ‘ci sono già le unioni civili’ (come se dovessimo accontentarci di un qualcosa che lei stessa ha osteggiato). Sui social però in molti hanno pensato che fosse tutto un teatrino organizzato e così il 24enne in questione è intervenuto dal suo profilo Instagram. “Tu hai già le unioni civili”, ha risposto ... Leggi su biccy (Di sabato 3 settembre 2022) Ieri pomeriggio unè salito sul palco di Cagliari dove Giorgiastava tenendo un comizio elettorale di Fratelli d’Italia. Il giovane con in mano una grandearcobaleno ha espresso il suo dissenso nei confronti delle idee della leader di Fratelli d’Italia in materia di dirittiQ. Tra i due c’è stato un pacifico confronto, ilsi è limitato ad esporre le sue idee in maniera civile e lal’ha liquidato dicendo che ‘cigià le unioni civili’ (come se dovessimo accontentarci di un qualcosa che lei stessa ha osteggiato). Sui social però in molti hanno pensato che fosse tutto un teatrino organizzato e così il 24enne in questione è intervenuto dal suo profilo Instagram. “Tu hai già le unioni civili”, ha risposto ...

ciropellegrino : Non ho visto nessuno abbracciare il ragazzo di #Cagliari con la bandiera #LGBT solo, in azione dinanzi una platea… - romeoagresti : #Allegri: “#Zakaria? C’è stata questa opportunità, il ragazzo si sentiva un po’ chiuso e con grande entusiasmo ha a… - rtl1025 : ?? La storia è quello di un ragazzo, Alessio, fresco di licenza media, presa con discussione di una tesina su… - medicojunghiano : RT @ciropellegrino: Non ho visto nessuno abbracciare il ragazzo di #Cagliari con la bandiera #LGBT solo, in azione dinanzi una platea osti… - silvanapanigall : RT @ciropellegrino: Non ho visto nessuno abbracciare il ragazzo di #Cagliari con la bandiera #LGBT solo, in azione dinanzi una platea osti… -