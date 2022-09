Rachele Scarpa, la gaffe rivelatrice: per il Pd il sussidio è meglio del lavoro (Di sabato 3 settembre 2022) Ignorando l'articolo 1 della Costituzione, quello della repubblica «fondata sul lavoro». Facendo carne di porco di una tradizione che oggi va rimpianta, vista la fuffa con cui l'hanno rimpiazzata: «Compagni, avanti! Il gran partito noi siamo dei lavoratori...». Insomma, un'altra perla di Rachele Scarpa, vincitrice del Premio Letta categoria Giovani e premiata con un seggio sicuro, che nel Pd di oggi è merce rara. È la stessa che aveva denunciato «il regime di apartheid di Israele». Stavolta ci fa sapere che «dobbiamo interrompere quel circolo vizioso per cui il lavoro è l'unico mezzo di sostentamento delle persone», e quando il renziano Luigi Marattin le chiede cosa significhi, lei si rifugia in una supercazzola in cui l'unica cosa chiara è quanto siano crollati i criteri di selezione nel partito erede del Pci ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Ignorando l'articolo 1 della Costituzione, quello della repubblica «fondata sul». Facendo carne di porco di una tradizione che oggi va rimpianta, vista la fuffa con cui l'hanno rimpiazzata: «Compagni, avanti! Il gran partito noi siamo dei lavoratori...». Insomma, un'altra perla di, vincitrice del Premio Letta categoria Giovani e premiata con un seggio sicuro, che nel Pd di oggi è merce rara. È la stessa che aveva denunciato «il regime di apartheid di Israele». Stavolta ci fa sapere che «dobbiamo interrompere quel circolo vizioso per cui ilè l'unico mezzo di sostentamento delle persone», e quando il renziano Luigi Marattin le chiede cosa significhi, lei si rifugia in una supercazzola in cui l'unica cosa chiara è quanto siano crollati i criteri di selezione nel partito erede del Pci ...

