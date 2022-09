Rachele Scarpa: gli insulti social alla candidata Pd sotto accusa per le sue posizioni su Israele e il lavoro (Di sabato 3 settembre 2022) La candidata del Partito Democratico a Treviso Rachele Scarpa ha denunciato in un’intervista al Gazzettino di aver ricevuto insulti via social network. La polemica su di lei è partita dopo un video in cui diceva: «Dobbiamo interrompere quel circolo vizioso per cui il lavoro è l’unico mezzo di sostentamento per le persone». Ma Scarpa era finita sui giornali anche per le sue posizioni su Israele e i palestinesi. «Me l’aspettavo, ma non mi ci abituo e soprattutto non mi spavento. Penso sia frutto di un doppio standard. A una donna, giovane e progressista viene sempre imposto di dimostrare qualcosa rispetto ad altri. E questo passa anche per attacchi brutali e sistematici. Diciamo che qualcuno sta dedicando anima e corpo a una ricerca ... Leggi su open.online (Di sabato 3 settembre 2022) Ladel Partito Democratico a Trevisoha denunciato in un’intervista al Gazzettino di aver ricevutovianetwork. La polemica su di lei è partita dopo un video in cui diceva: «Dobbiamo interrompere quel circolo vizioso per cui ilè l’unico mezzo di sostentamento per le persone». Maera finita sui giornali anche per le suesue i palestinesi. «Me l’aspettavo, ma non mi ci abituo e soprattutto non mi spavento. Penso sia frutto di un doppio standard. A una donna, giovane e progressista viene sempre imposto di dimostrare qualcosa rispetto ad altri. E questo passa anche per attacchi brutali e sistematici. Diciamo che qualcuno sta dedicando anima e corpo a una ricerca ...

AlexBazzaro : 'Dobbiamo interrompere quel circolo vizioso per cui il lavoro è l'unico mezzo di sostentamento per le persone'. (Ra… - ricpuglisi : 'Il patriarcato è funzionale al capitalismo. La guerra pure. Buon 8 marzo di lotta a tutt3!' Egregi @EnricoLetta… - ricpuglisi : A me piace essere sincero: il suggerimento di occuparmi di Rachele Scarpa proviene DIRETTAMENTE da ambienti parlam… - Global16938439 : RT @janavel7: Certo che se il nuovo del Pd è questa Rachele Scarpa (candidata e sicura eletta) 24enne sostenitrice del sussidio invece del… - 2019libertas : RT @La_manina__: Per quelli che non capiscono (o fingono di non capire) a cosa si riferisca Rachele Scarpa quando parla di 'sostentamento',… -