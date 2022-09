Quell'eterno dibattito alimentato di ipocrisia che la sinistra (vuota) non riesce ad archiviare neanche dopo cent'anni (Di sabato 3 settembre 2022) Già negli anni Settanta, Sciascia e Pasolini avevano chiarito i limiti del tema (o, peggio, la sua malafede). Eppure la campagna elettorale si gioca ancora su categorie ormai consunte Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 settembre 2022) Già negliSettanta, Sciascia e Pasolini avevano chiarito i limiti del tema (o, peggio, la sua malafede). Eppure la campagna elettorale si gioca ancora su categorie ormai consunte

kikidrafts : nel 1992, lady d si fece immortalare durante il suo viaggio in oriente, davanti al taj mahal, simbolo dell’amore et… - mary_merli : Thomas per me il cambiamento. Voglia di fare, di cambiare, di mostrare le sue capacità, di uscire da quell'immagine… - HariSel95300131 : @carlopiana @guffanti_marco Già, perderebbe quell'aria da eterno Enrico Bottini studente di buona famiglia figlio d… - kekekeskrive : Dai, sorridi. Sennò che gusto c’è a camminare senza luce davanti. Sorridi, che quell’energia ti riporta a galla, a… - Adri___77 : @m_oscar92 @crezmak @NonConoscoVG Guardate che ringrazio il padre eterno che c’è marotta… solo che sto facendo solo… -