Putin non ama la tecnologia. Il Cremlino: "Ecco perché non ha cellulare né social" (Di sabato 3 settembre 2022) Niente telefono cellulare, niente sociale network. Il presidente russo Vladimir Putin si tiene lontano dalla tecnologia. A svelarlo è il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha risposto a una domanda di alcuni giornalisti che gli chiedevano se se il leader russo avrebbe seguito l'esempio del suo amico Silvio Berlusconi, che ieri è sbarcato su Tik Tok raccontando una barzelletta che aveva come protagonisti, oltre al Cav e allo stesso Putin, il presidente Usa Joe Biden e Papa Francesco. Peskov, riporta l'agenzia Interfax, ha ribadito che Putin non usa il telefono cellulare, non ha account sui social media e non ha intenzione di aprirne dal momento che ha sufficienti canali per ottenere informazioni e comunicare con i ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 settembre 2022) Niente telefono, nientee network. Il presidente russo Vladimirsi tiene lontano dalla. A svelarlo è il portavoce delDmitry Peskov, che ha risposto a una domanda di alcuni giornalisti che gli chiedevano se se il leader russo avrebbe seguito l'esempio del suo amico Silvio Berlusconi, che ieri è sbarcato su Tik Tok raccontando una barzelletta che aveva come protagonisti, oltre al Cav e allo stesso, il presidente Usa Joe Biden e Papa Francesco. Peskov, riporta l'agenzia Interfax, ha ribadito chenon usa il telefono, non ha account suimedia e non ha intenzione di aprirne dal momento che ha sufficienti canali per ottenere informazioni e comunicare con i ...

