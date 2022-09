Putin, accordo con i talebani su grano, gas e petrolio. Nuovi clienti per finanziare la guerra (Di sabato 3 settembre 2022) Gas, petrolio e grano ai talebani. La Russia di Putin è vicina a firmare un accordo con i funzionari dell'organizzazione di guerriglia afghana. In questi giorni una delegazione sarebbe a... Leggi su ilmattino (Di sabato 3 settembre 2022) Gas,ai. La Russia diè vicina a firmare uncon i funzionari dell'organizzazione di guerriglia afghana. In questi giorni una delegazione sarebbe a...

rulajebreal : La Lega di Salvini che ha tuttora in vigore un accordo col partito di Putin peraltro rinnovato in mezzo ad una guer… - joelmodena : @AlexBazzaro Ma se avete un accordo con il partito di Putin, alleato della Cina... dai su, fai il bravo. - EUtopiaCNE : RT @rulajebreal: La Lega di Salvini che ha tuttora in vigore un accordo col partito di Putin peraltro rinnovato in mezzo ad una guerra alle… - marco_disaro : RT @Tagliafe: #ceccanti ad #omnibusla7 sta denunciando l'accordo tra il partito di #Salvini e il partito di #Putin con durata quinquennale… - paolabardelle : RT @Tagliafe: #ceccanti ad #omnibusla7 sta denunciando l'accordo tra il partito di #Salvini e il partito di #Putin con durata quinquennale… -