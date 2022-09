Pubblicò la foto fake di una conduttrice nuda | influencer bergamasca condannata a pagare 6mila euro

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 settembre 2022) Una storia pubblicata su Instagram al termine di una lite scoppiata in tv è costata carissima all’Elena Morali, ex concorrente di alcuni reality show: il Tribunale di Roma l’ha infattiseimilaper aver attribuito allaEnrica Bonaccorti “una immagine potenzialmente disturbante, volgare e che in realtà raffigura un’altra persona”. Il caso era scoppiato nel giugno 2020, quando Morali, l’attrice Simona Izzo e Bonaccorti ebbero uno scontro in tv nello studio di “Live Non è la D’Urso”, programma andato in onda sulle reti Mediaset e condotto, appunto, da Barbara D’Urso: una lite dai toni accesi iniziata dalle prime due, nella quale si era inserita la terza. Spenti i riflettori della tv, però, la zuffa si era spostata sui social e in ...