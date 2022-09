(Di sabato 3 settembre 2022) «Si mettono sotto la mia finestra senza educazione né decenza». Così la signora milanese al telefono con le forze dell’ordine segnala due giovani, «facce di tolla», che si baciano in pubblico. Ilè stato girato da uno dei due ragazzi protagonisti della denuncia e diffuso sui social anche dal giornalista Simone Alliva, citato da Repubblica e La Stampa. «La signora sta chiamando laperché mi sto baciando per strada con un altro ragazzo. Accusandoci di indecenza pubblica», spiega uno dei protagonisti della vicenda nei commenti sulle immagini che ha pubblicato: «Labene». su Open Leggi anche: Il comune piemontese che “anticipa” il Ddl Zan: «500 euro di multa a chi fomenta odio e omofobia» Orlando si butta sotto un treno a 18 anni: «Insultato e deriso perché gay». Si indaga per omofobia ...

Sisa15KaTracy : RT @edserloves: LUI CHE SI AVVICINA COSÌ PRONTO POLIZIA #SendenDahaGüzel #efmir - blqries : IO MI STO SENTENDO MALE IL BALLETTO E I COMMENTI DI MARTINA SOTTO PRONTO POLIZIA - ziomuro : @Elisatravv Pronto polizia - ScikingFS : 'Pronto, polizia, una baby gang sta rapinando un signore in strada!' 'Impossibile, signora, Salvini ha abolito le b… - MaRiLiSa_AcC : RT @edserloves: LUI CHE SI AVVICINA COSÌ PRONTO POLIZIA #SendenDahaGüzel #efmir -

Open

... gli agenti delle Volanti e dellaStradale, sono intervenuti sul lungomare a seguito di un ... i due giovani investiti sono rimasti feriti e sono stati trasportati presso ilsoccorso del ...Ho fatto il mio dovere, fiero di appartenere alla. Non ho pensato al rischio in quel ...ad accompagnare la turista fino al piazzale dove c'erano i soccorritori per portarli entrambi al... «Pronto polizia Due uomini qui si baciano… ». La telefonata di una donna davanti a una coppia gay a Milano – Il video PESCARA - Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Pescara nelle aree della “movida”, gli agenti delle Volanti e della Polizia Stradale, sono ...Carcere Firenze Sollicciano: agente di Polizia Penitenziaria aggredito con violenza da detenuto Poliziotto aggredito nel carcere di Sollicciano Come denuncia ...