Prima giornata EuroBasket 2022: esordio vincente dell'Italia

Per la Prima giornata EuroBasket 2022 l'Italia inizia bene la sua avventura battendo nettamente l'Estonia per 83-62. Al Forum di Assago, gli azzurri di Pozzecco comandano per larghi tratti del match trascinati da Fontecchio, autore di 19 punti, e Melli, 17 punti. Bene anche Mannion e Polonara(12). Sabato la sfida alla Grecia.

Prima giornata EuroBasket 2022: COSA È ACCADUTO TRA ITALIA E ESTONIA?

Gli azzurri fanno valere subito la loro superiorità chiudendo il primo quarto in vantaggio per 21-16. Il secondo quarto è quello dell'allungo con il 15-2 nella metà del primo tempo, Prima di subire il rientro degli estoni. Si va all'intervallo sul punteggio di 52-33. Al rientro in campo, gli ospiti danno fondo a tutte le loro energie, ma ...

