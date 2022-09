PREMIER LEAGUE SESTA GIORNATA, IN CAMPO EVERTON-LIVERPOOL (Di sabato 3 settembre 2022) Il Merseyside derby aprirà la SESTA GIORNATA di PREMIER LEAGUE. EVERTON e LIVERPOOL si affronteranno nella splendida cornice di Goodson Park che, paradossalmente, sta sorridendo di più alla formazione di Klopp, tornata ad Anfield con 8 vittorie e 3 pareggi nelle ultime undici. La spettacolarità e la tensione che aleggiano intorno al derby del Merseyside è altissima, probabilmente più di ogni altro big match d’oltre Manica. La sfida fra EVERTON e LIVERPOOL infatti, ha visto ben ventidue cartellini rossi sventolati ai giocatori di entrambe le formazioni. COME ARRIVANO LE DUE SQUADREL’EVERTON non ha ancora vinto una partita in PREMIER LEAGUE quest’anno, con due sconfitte in apertura seguite da tre pareggi ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 3 settembre 2022) Il Merseyside derby aprirà ladisi affronteranno nella splendida cornice di Goodson Park che, paradossalmente, sta sorridendo di più alla formazione di Klopp, tornata ad Anfield con 8 vittorie e 3 pareggi nelle ultime undici. La spettacolarità e la tensione che aleggiano intorno al derby del Merseyside è altissima, probabilmente più di ogni altro big match d’oltre Manica. La sfida frainfatti, ha visto ben ventidue cartellini rossi sventolati ai giocatori di entrambe le formazioni. COME ARRIVANO LE DUE SQUADREL’non ha ancora vinto una partita inquest’anno, con due sconfitte in apertura seguite da tre pareggi ...

