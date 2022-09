Premier League 2022/23: vittoria di misura per il Tottenham, successo anche del Chelsea con il West Ham (Di sabato 3 settembre 2022) Il pomeriggio della sesta giornata di Premier League 2022/23 ha visto la disputa di ben 6 match, con protagoniste alcune delle squadre di vertice del massimo campionato inglese. In primo luogo c’è da segnalare l’emozionante derby di Londra tra Chelsea e West Ham. Il match è stato deciso dalle reti di Chilwell al 76? e Havertz all’88’ per il Chelsea, di Marcos Antonio il vantaggio iniziale degli ospiti. Rimanendo poi sulle squadre di vertice vittoria per il Tottenham, 2-1 contro il Fulham. La partita ha visto protagonisti Hojbjerg al 40? e Kane al 75?, mentre Mitrovic ha messo la sua firma all’83’ vittoria poi per il Bournemouth, 2-3 in trasferta contro il Nottingham Forest, e per il Brentoford, 5-2 casalingo contro il Leeds. ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Il pomeriggio della sesta giornata di/23 ha visto la disputa di ben 6 match, con protagoniste alcune delle squadre di vertice del massimo campionato inglese. In primo luogo c’è da segnalare l’emozionante derby di Londra traHam. Il match è stato deciso dalle reti di Chilwell al 76? e Havertz all’88’ per il, di Marcos Antonio il vantaggio iniziale degli ospiti. Rimanendo poi sulle squadre di verticeper il, 2-1 contro il Fulham. La partita ha visto protagonisti Hojbjerg al 40? e Kane al 75?, mentre Mitrovic ha messo la sua firma all’83’poi per il Bournemouth, 2-3 in trasferta contro il Nottingham Forest, e per il Brentoford, 5-2 casalingo contro il Leeds. ...

