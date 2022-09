Premier League 2022/2023, tante occasioni ma tra Everton e Liverpool termina 0-0 (Di sabato 3 settembre 2022) termina 0-0 Merseyside Derby tra Everton e Liverpool, andato in scena a Goodison Park per la sesta giornata della Premier League 2022/2023. Una partita senza reti ma piena di emozioni per tutti e novanta i minuti. Buona partenza per i Toffees, che poco dopo la mezz’ora vanno ad un passo dal gol con Davis che colpisce la traversa. La reazione dei Reds è immediata e al 43° di legni ne prendono due nel giro di pochi secondi: prima Darwin Nunez sulla traversa, poi si ferma sul palo il tiro dal limite di Luis Diaz. Nella prima fase della ripresa è la squadra di Klopp che continua a conquistare sempre più campo, con i padroni di casa che fanno man mano più fatica ad uscire dalla propria trequarti. Ma diventa presto un susseguirsi di occasioni da rete per ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022)0-0 Merseyside Derby tra, andato in scena a Goodison Park per la sesta giornata della. Una partita senza reti ma piena di emozioni per tutti e novanta i minuti. Buona partenza per i Toffees, che poco dopo la mezz’ora vanno ad un passo dal gol con Davis che colpisce la traversa. La reazione dei Reds è immediata e al 43° di legni ne prendono due nel giro di pochi secondi: prima Darwin Nunez sulla traversa, poi si ferma sul palo il tiro dal limite di Luis Diaz. Nella prima fase della ripresa è la squadra di Klopp che continua a conquistare sempre più campo, con i padroni di casa che fanno man mano più fatica ad uscire dalla propria trequarti. Ma diventa presto un susseguirsi dida rete per ...

