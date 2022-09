Premier League 2022/2023: non basta Haaland al City, è 1-1 con l’Aston Villa (Di sabato 3 settembre 2022) Secondo passo falso stagionale per il Manchester City. Arriva solamente un pareggio per 1-1 sul campo dell’Aston Villa nella sesta giornata della Premier League 2022/2023. Per gli uomini di Guardiola, nonostante un primo tempo a reti bianche, sembra mettersi tutto nella giusta direzione all’inizio della ripresa. Al 50?, infatti, va a segno il solito Haaland. Il bomber norvegese viene perfettamente imbeccato da un cross dalla destra di De Bruyne ed insacca con il piatto sinistro. Al 74?, però, i padroni di casa riescono ad impattare grazie alla rete di Bailey. Gli ospiti ci provano nel finale ma il risultato non cambia. Il City, dunque, si deve accontentare della seconda pozizione in classifica in concomitanza con il Tottenham a ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Secondo passo falso stagionale per il Manchester. Arriva solamente un pareggio per 1-1 sul campo delnella sesta giornata della. Per gli uomini di Guardiola, nonostante un primo tempo a reti bianche, sembra mettersi tutto nella giusta direzione all’inizio della ripresa. Al 50?, infatti, va a segno il solito. Il bomber norvegese viene perfettamente imbeccato da un cross dalla destra di De Bruyne ed insacca con il piatto sinistro. Al 74?, però, i padroni di casa riescono ad impattare grazie alla rete di Bailey. Gli ospiti ci provano nel finale ma il risultato non cambia. Il, dunque, si deve accontentare della seconda pozizione in classifica in concomitanza con il Tottenham a ...

