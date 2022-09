anteprima24 : ** #Pollica, #Conte alla #Marcia per Angelo #Vassallo: 'Dopo 12 anni è il momento della verità' **… - paglialunga00 : RT @iammiammsimo: @paglialunga00 @pdnetwork Conte parlerà amico mio e poi che c'entra lui. Ho taggato anche il Sindaco di Pollica in un alt… - iammiammsimo : @paglialunga00 @pdnetwork Conte parlerà amico mio e poi che c'entra lui. Ho taggato anche il Sindaco di Pollica in… - mario_qualunque : RT @mario_qualunque: #Conte #Salerno #Elezioni2022 Amici di Salerno , il 2 settembre Giuseppe Conte sarà a Pollica. Se vogliamo difendere l… - mario_qualunque : #Conte #Salerno #Elezioni2022 Amici di Salerno , il 2 settembre Giuseppe Conte sarà a Pollica. Se vogliamo difender… -

anteprima24.it

A passeggio per via Tribunali e San Gregorio Armeno, prima di andare a Barra e poi aincontrato candidati, militanti, che come sempre accusano la stampa di essere non veritiera nei ...Alle ore 18,sarà al porto di Acciaroli, frazione del Comune di, alla marcia per Angelo Vassallo e alle 21:30 a Salerno in Corso Garibaldi. La due giorni campana si concluderà ad ... Pollica, Conte alla marcia per Angelo Vassallo: "Dopo 12 anni è il momento della verità" Sabato elettorale affollato a Napoli: ci sono Conte e Di Maio nei quartieri del centro storico, si presentano i candidati del Partito Democratico e ...17:27:28 Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà in Campania il 3 e 4 settembre. Prima tappa prevista sabato 3 settembre, alle ore 12, a Napoli in zona San Gregorio Armeno. Conte inco ...