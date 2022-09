Polizia di Stato, ad agosto oltre 5mila euro di multe alle attività commerciali di Fiumicino (Di sabato 3 settembre 2022) Nello scorso mese di agosto gli agenti del Commissariato di Fiumicino hanno effettuato numerosi servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio. Ecco il bilancio di fine estate. Leggi anche: Fiumicino, abusivismo selvaggio all’aeroporto: fermavano i turisti all’uscita del Gate Controlli nelle attività commerciali: oltre 5mila euro di multe Durante i servizi sono state controllate circa 2800 persone, sono stati effettuati oltre 150 posti di controllo, con circa 1000 veicoli fermati; oltre 18.000 mila euro di violazioni al Codice della Strada contestate. Non sono mancati i controlli di Polizia amministrativa nei confronti di esercizi pubblici della zona, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 settembre 2022) Nello scorso mese digli agenti del Commissariato dihanno effettuato numerosi servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio. Ecco il bilancio di fine estate. Leggi anche:, abusivismo selvaggio all’aeroporto: fermavano i turisti all’uscita del Gate Controlli nellediDurante i servizi sono state controllate circa 2800 persone, sono stati effettuati150 posti di controllo, con circa 1000 veicoli fermati;18.000 miladi violazioni al Codice della Strada contestate. Non sono mancati i controlli diamministrativa nei confronti di esercizi pubblici della zona, ...

