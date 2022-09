Politici su Tik Tok, l’attacco dell’influencer: “Sparite da questo social, vi prendiamo per il c**o” | VIDEO (Di sabato 3 settembre 2022) Politici su Tik Tok, l’attacco dell’influencer: “Sparite da questo social” “Non è che siamo così stupidi che ci basta vedere un VIDEO su Tik Tok per votarvi”: così l’influencer Emma Galeotti attacca quei Politici che hanno deciso di aprire un profilo Tik Tok nel tentativo di conquistare il voto dei più giovani. Un’operazione che non è piaciuta a molti, ivi inclusa l’influencer 19enne che proprio su Tik Tok ha pubblicato un VIDEO in cui fa il verso ai candidati alle prossime elezioni politiche. Dopo l’ironia, parte l’attacco vero e proprio nei confronti dei leader: “A parte tutto, Politici davvero Sparite da questo social avete Instagram e Fb, non ... Leggi su tpi (Di sabato 3 settembre 2022)su Tik Tok,: “da” “Non è che siamo così stupidi che ci basta vedere unsu Tik Tok per votarvi”: così l’influencer Emma Galeotti attacca queiche hanno deciso di aprire un profilo Tik Tok nel tentativo di conquistare il voto dei più giovani. Un’operazione che non è piaciuta a molti, ivi inclusa l’influencer 19enne che proprio su Tik Tok ha pubblicato unin cui fa il verso ai candidati alle prossime elezioni politiche. Dopo l’ironia, partevero e proprio nei confronti dei leader: “A parte tutto,davverodaavete Instagram e Fb, non ...

