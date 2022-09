Politiche 2022, il Pd apre la campagna elettorale a Bergamo: “Siamo gli unici credibili e responsabili” (Di sabato 3 settembre 2022) Il Partito Democratico di Bergamo ha ufficialmente aperto la campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre. Venerdì 2 settembre al Polaresco si sono dati appuntamento militanti e simpatizzanti per la presentazione dei candidati della lista ‘Partito Democratico – Italia Democratica e progressista’, che comprende, oltre al PD, +Europa, Impegno Civico e Sinistra Italiana-Verdi. “Essere qui così numerosi è la partenza migliore – ha detto il segretario Davide Casati, aprendo la serata dal palco, di fronte ad una platea di oltre 200 persone – . ‘Scegli’ è lo slogan della nostra campagna, e restituisce tutto il senso della grande responsabilità che abbiamo davanti a questa chiamata alle urne. La prima scelta è di andare a votare, e poi dobbiamo scegliere bene chi votare, tenendo a ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 settembre 2022) Il Partito Democratico diha ufficialmente aperto lain vista del voto del 25 settembre. Venerdì 2 settembre al Polaresco si sono dati appuntamento militanti e simpatizzanti per la presentazione dei candidati della lista ‘Partito Democratico – Italia Democratica e progressista’, che comprende, oltre al PD, +Europa, Impegno Civico e Sinistra Italiana-Verdi. “Essere qui così numerosi è la partenza migliore – ha detto il segretario Davide Casati,ndo la serata dal palco, di fronte ad una platea di oltre 200 persone – . ‘Scegli’ è lo slogan della nostra, e restituisce tutto il senso della grandetà che abbiamo davanti a questa chiamata alle urne. La prima scelta è di andare a votare, e poi dobbiamo scegliere bene chi votare, tenendo a ...

ilpost : Per chi ancora non sa qual è il proprio collegio (e quindi chi sono i candidati tra cui potrà scegliere) abbiamo cr… - CarloCalenda : L’Italia ha bisogno di compattezza, di serietà, di professionalità. La mia intervista a @LaStampa - repubblica : Elezioni politiche 2022, Mattarella: 'Contro il caro energia urgente una risposta europea'. Salvini: 'L'Europa è re… - twittacolo : RT @Possidonio_GG: #Meloni: Il settore delle automotive in Italia dà lavoro a «700 mila persone» Balle! Sono meno della metà. https://t.co… - ansa_economia : Wartsila: Patuanelli, sfila chi bloccò antidelocalizzazione. Ministro Politiche agricole a presentazione candidati… -