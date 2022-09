Pnrr: Colao, 'occasione eccezionale, abbiamo disegnato l'Italia di domani' (Di sabato 3 settembre 2022) Cernobbio (Como), 3 set.(Adnkronos) - Il Pnrr "per l'Italia e altri Paesi è stato un'occasione eccezionale per formulare una strategia di investimento e al contempo un nuovo metodo di discussione e contributo con la Ue". Con il Pnrr "abbiamo disegnato l'Italia di domani, sostenibile, digitalizzata, più competente, scolarizzata e più impegnata nella ricerca, competitiva industrialmente, rafforzata nelle aree della cultura e nel turismo, con servizi sociali adeguati e più omogenei territorialmente". Così il ministro dell'Innovazione tecnologica della Transizione digitale, Vittorio Colao, intervenendo al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. In particolare "nella digitalizzazione e nella tecnologia -afferma ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Cernobbio (Como), 3 set.(Adnkronos) - Il"per l'e altri Paesi è stato un'per formulare una strategia di investimento e al contempo un nuovo metodo di discussione e contributo con la Ue". Con ill'di, sostenibile, digitalizzata, più competente, scolarizzata e più impegnata nella ricerca, competitiva industrialmente, rafforzata nelle aree della cultura e nel turismo, con servizi sociali adeguati e più omogenei territorialmente". Così il ministro dell'Innovazione tecnologica della Transizione digitale, Vittorio, intervenendo al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. In particolare "nella digitalizzazione e nella tecnologia -afferma ...

