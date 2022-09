Pnrr: Colao, 'lavoro governo ha consolidato nuovo modello per lavoro congiunto con Ue' (Di sabato 3 settembre 2022) Cernobbio (Como), 3 set. (Adnkronos) - "Con il lavoro sul Pnrr di questo governo abbiamo dato una visione per l'Italia di domani e consolidato al contempo un nuovo modello per il lavoro congiunto con l'Europa". Lo ha detto il ministro dell'Innovazione tecnologica della Transizione digitale, Vittorio Colao, intervenendo al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. "Facendo eco alle parole del presidente Mario Draghi -spiega Colao- la chiave per l'innovazione a lungo termine e la competitività dell'Europa si basa sulla separazione tra il debito 'cattivo' e quello 'buono', quello cioè che utilizziamo per finalità produttive, come investire in infrastrutture, ricerca e capitale umano e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Cernobbio (Como), 3 set. (Adnkronos) - "Con ilsuldi questoabbiamo dato una visione per l'Italia di domani eal contempo unper ilcon l'Europa". Lo ha detto il ministro dell'Innovazione tecnologica della Transizione digitale, Vittorio, intervenendo al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. "Facendo eco alle parole del presidente Mario Draghi -spiega- la chiave per l'innovazione a lungo termine e la competitività dell'Europa si basa sulla separazione tra il debito 'cattivo' e quello 'buono', quello cioè che utilizziamo per finalità produttive, come investire in infrastrutture, ricerca e capitale umano e ...

