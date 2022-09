Pnrr: Colao, '95% Comuni ha già beneficiato dei fondi per la Pa' (Di sabato 3 settembre 2022) Cernobbio (Como), 3 set. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi pubblici, nel Pnrr italiano sono disponibili 6,2 miliardi di euro. Abbiamo creato una piattaforma innovativa per concedere voucher di progetti standard ed evitare la burocrazia della rendicontazione; l'Ue ha accettato questo nuovo approccio e il 95% dei Comuni ha già ricevuto i fondi in assegnazione". Lo ha detto il ministro dell'Innovazione tecnologica e della Transizione digitale, Vittorio Colao, intervenendo al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Cernobbio (Como), 3 set. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi pubblici, nelitaliano sono disponibili 6,2 miliardi di euro. Abbiamo creato una piattaforma innovativa per concedere voucher di progetti standard ed evitare la burocrazia della rendicontazione; l'Ue ha accettato questo nuovo approccio e il 95% deiha già ricevuto iin assegnazione". Lo ha detto il ministro dell'Innovazione tecnologica e della Transizione digitale, Vittorio, intervenendo al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio.

chierici1950 : Per i 'bimbi' di Draghi: Conte 2 con Speranza-Lamorgese-DiMaio-Azzolina-Arcuri-Colao(il Mostro di Villa Pamphili).D… - Gab_1271 : RT @AndreaVenanzoni: I Ministeri più in affanno e indietro con la tabella di marcia e a cui Draghi e Garofoli hanno chiesto uno sforzo stra… - Castel_Andre : RT @AndreaVenanzoni: I Ministeri più in affanno e indietro con la tabella di marcia e a cui Draghi e Garofoli hanno chiesto uno sforzo stra… - ilsuonatoredi : RT @AndreaVenanzoni: I Ministeri più in affanno e indietro con la tabella di marcia e a cui Draghi e Garofoli hanno chiesto uno sforzo stra… - OrtigiaP : RT @AndreaVenanzoni: I Ministeri più in affanno e indietro con la tabella di marcia e a cui Draghi e Garofoli hanno chiesto uno sforzo stra… -