Pensioni, allarme tredicesima: fate attenzione a questo dettaglio (Di sabato 3 settembre 2022) Ci sono dei casi in cui non viene corrisposta la tredicesima alle persone anziane: quando la mensilità aggiuntiva viene negata? Molto spesso si discute sull'opportunità di aumentare le Pensioni, dato che sono in molti a non raggiungere nemmeno la quota di 1.000 euro. In attesa di capire se ci saranno novità da questo punto di vista, il sito Informazione Oggi – ripreso poi anche da Conto Corrente Online – lancia un allarme che fa preoccupare molto le persone anziane. Si tratta della tredicesima, ovvero della mensilità aggiuntiva che i pensionati si vedono corrispondere a dicembre. La tredicesima è un aspetto molto importante, che consente alle persone anziane di ottenere una somma che permette di far fronte a molte spese: la mensilità aggiuntiva è fondamentale ...

