Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Ostrava 2022: Shimada domina la gara femminile, Mrazkova-Mrazek trionfano nella danza (Di sabato 3 settembre 2022) Va in archivio la seconda tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2022-2023 di Pattinaggio artistico, andata in scena questa settimana in Repubblica Ceca, nello specifico ad Ostrava. In un ultimo giorno di competizioni di alto profilo, l'osservata speciale è stata la giovanissima Mao Shimada, vincitrice per dispersione della gara femminile. L'ancora tredicenne nipponica, già abbondantemente in testa dopo lo short, ha allungato ancora nel libero proponendo un programma di altissimo spessore tecnico inaugurato con il triplo axel e seguito poi da un tentativo di quadruplo toeloop, eseguito però con caduta, unica sbavatura di una performance di assoluta qualità, composta da altri sette tripli e da un doppio axel, oltre ...

