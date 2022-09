Par condicio Cav, Salvini, Meloni: oggi come ieri la sinistra cerca il “nemico” da abbattere (Di sabato 3 settembre 2022) A voler essere ironici, la potremmo definire par condicio, anche se la legge che regola le presenze televisive nel periodo della campagna elettorale non c’entra nulla. C’entra, invece, l’intolleranza dei centri sociali vicini alla cosiddetta sinistra antagonista nei confronti del centrodestra, di quella vista all’opera ieri sotto forma di contestazioni al comizio cagliaritano di Giorgia Meloni e, solo stamane, come devastazione dei gazebo milanesi di Fratelli d’Italia. La solita giostra di violenze mai veramente sanzionata dai partiti politici di riferimento. L’altro ieri contro Silvio Berlusconi, ieri contro Matteo Salvini e oggi contro Giorgia Meloni. La par condicio della demonizzazione Eccola la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 settembre 2022) A voler essere ironici, la potremmo definire par, anche se la legge che regola le presenze televisive nel periodo della campagna elettorale non c’entra nulla. C’entra, invece, l’intolleranza dei centri sociali vicini alla cosiddettaantagonista nei confronti del centrodestra, di quella vista all’operasotto forma di contestazioni al comizio cagliaritano di Giorgiae, solo stamane,devastazione dei gazebo milanesi di Fratelli d’Italia. La solita giostra di violenze mai veramente sanzionata dai partiti politici di riferimento. L’altrocontro Silvio Berlusconi,contro Matteocontro Giorgia. La pardella demonizzazione Eccola la ...

marcocappato : Aggiungiamo in effetti: voto impedito ai fuorisede, legge elettorale immodificata che impedisce di scegliere i cand… - MatteoRichetti : Una situazione gravissima che nega pluralismo e par condicio. Altro che servizio pubblico. Ci stanno estromettendo… - ItaliaViva : Par condicio, @Michele_Anzaldi: “Ancora violazioni al Tg2 e Tg1. Agcom sanzioni.” - Frederi06315015 : RT @marioadinolfi: Ho scritto alla redazione di Lucia Annunziata che insisteva per darci 30 secondi di intervista per coprirsi sulla par co… - marzo7paolo : RT @liberainfo: La #Rai rinvia la fiction 'Il Nostro Generale' per ragioni di par condicio ma presenta una programmazione dedicata a #Carlo… -