Papa Francesco commissaria l'Ordine di Malta e promulga la nuova Carta costituzionale: "È ora di terminare il processo di rinnovamento" (Di sabato 3 settembre 2022) Papa Francesco commissaria l'Ordine di Malta vista la guerra pesantissima tra le diverse fazioni che c'è da anni. Un provvedimento durissimo e definitivo quello assunto da Bergoglio al termine di un interminabile braccio di ferro che ha portato in precedenza l'Ordine di Malta a schierarsi apertamente contro il Pontefice. "Molti sono stati i passi compiuti, – ha rilevato Francesco parlando dell'opera di riforma – ma altrettanti gli impedimenti e difficolta? incontrati lungo il cammino. Dopo aver ascoltato e dialogato con vari rappresentanti dell'Ordine, e? giunto il momento di portare a termine il processo di rinnovamento avviato, nella fedeltà al carisma originario. Per tutelare l'unita? ed il maggior ...

