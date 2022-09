Paolo Bonolis lascia Sonia da sola in hotel | Lei si fa fotografare così [FOTO] (Di sabato 3 settembre 2022) Paolo Bonolis, quando il gatto non c’è, i topi ballano: FOTO di gruppo sul letto con Sonia Bruganelli, cosa bolle in pentola? Paolo Bonolis (fonte youtube)Il navigato mattatore Mediaset Paolo Bonolis si configura come uno dei pilastri di Mediaset, e milita nelle reti del Biscione dal lontano 1982. La notorietà è arrivata con il format dedicato ai ragazzi “Bim bum bam”, e accresciuta esponenzialmente grazie a programmi come “Beato tra le Donne“, “Ciao Darwin” e il recente “Avanti un altro“. Dopo una breve disgressione in RAI tra il 1995 e il 1996, Paolo Bonolis ha prestato fedeltà a Mediaset, ormai sottobosco per le sue ambizioni professionali e idee creative per il piccolo schermo. Arguto, e dotato di notevole ... Leggi su specialmag (Di sabato 3 settembre 2022), quando il gatto non c’è, i topi ballano:di gruppo sul letto conBruganelli, cosa bolle in pentola?(fonte youtube)Il navigato mattatore Mediasetsi configura come uno dei pilastri di Mediaset, e milita nelle reti del Biscione dal lontano 1982. La notorietà è arrivata con il format dedicato ai ragazzi “Bim bum bam”, e accresciuta esponenzialmente grazie a programmi come “Beato tra le Donne“, “Ciao Darwin” e il recente “Avanti un altro“. Dopo una breve disgressione in RAI tra il 1995 e il 1996,ha prestato fedeltà a Mediaset, ormai sottobosco per le sue ambizioni professionali e idee creative per il piccolo schermo. Arguto, e dotato di notevole ...

JhonJhonland : RT @floragilardoni: @vogliadiniente Io non capisco come una persona intelligente come Paolo Bonolis abbia potuto e ancora può stare con una… - infoitcultura : Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis vivranno in case diverse: 'È il segreto per restare insieme tutta la vita' - zazoomblog : Case separate: Sonia Bruganelli cosa sta succedendo con Paolo Bonolis - #separate: #Sonia #Bruganelli - infoitcultura : “Viviamo in palazzi separati”, Sonia Bruganelli svela un segreto: il rapporto con Paolo Bonolis - infoitcultura : Sonia Bruganelli si separa da Paolo Bonolis: la rivelazione -