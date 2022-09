Pallanuoto femminile, il tabellone del Setterosa agli Europei. Quarto morbido, evitata l’Olanda (Di sabato 3 settembre 2022) La convincente vittoria per 12-9 sulla Spagna aveva di fatto consegnato la certezza del primo posto nel girone al Setterosa agli Europei 2022 di Pallanuoto in corso a Spalato (Croazia). L’obiettivo raggiunto offre non pochi vantaggi, a partire da un tabellone ‘amico’ e con un Quarto di finale che appare come poco più di una formalità. Vincendo il proprio raggruppamento, l’Italia ha evitato sino alla finalissima Ungheria (che affronterà la Spagna in un Quarto di finale da brividi) ed Olanda, ovvero tutte le principali favorite al titolo. Lunedì 5 settembre, alle ore 20.30, la selezione tricolore se la vedrà con le padrone di casa della Croazia. Si tratta di una compagine modesta, che ha subito tre pesanti goleade contro Olanda (22-6), Ungheria (22-6) e Grecia (24-4). Un ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) La convincente vittoria per 12-9 sulla Spagna aveva di fatto consegnato la certezza del primo posto nel girone al2022 diin corso a Spalato (Croazia). L’obiettivo raggiunto offre non pochi vantaggi, a partire da un‘amico’ e con undi finale che appare come poco più di una formalità. Vincendo il proprio raggruppamento, l’Italia ha evitato sino alla finalissima Ungheria (che affronterà la Spagna in undi finale da brividi) ed Olanda, ovvero tutte le principali favorite al titolo. Lunedì 5 settembre, alle ore 20.30, la selezione tricolore se la vedrà con le padrone di casa della Croazia. Si tratta di una compagine modesta, che ha subito tre pesanti goleade contro Olanda (22-6), Ungheria (22-6) e Grecia (24-4). Un ...

