Pallanuoto femminile, Europei 2022: il Setterosa travolge la Francia per 19-6

Nella sfida valida per la quinta giornata degli Europei di Spalato 2022 di Pallanuoto femminile, l'Italia travolge la Francia con un sonoro 19-6. Tutto facile per il Setterosa del ct Silipo, che dopo essersi assicurato il passaggio del turno da primo, chiude il girone a punteggio pieno vincendo anche l'ultima partita. Gara sempre in controllo delle azzurre, che dominano dall'inizio alla fine e approdano alla fase successiva della competizione con il morale alle stelle.

LA PARTITA – Ottima partenza dell'Italia, che trova la via del gol con estrema facilità e segna cinque reti già nel primo quarto. A segno nell'ordine Palmieri, Viacava, Marletta, Picozzi e Avegno. Nel secondo quarto la Francia si sblocca,

